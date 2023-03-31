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02:33, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman потеряла сознание на съемках реалити-шоу

Звезда Comedy Woman Кравченко потеряла сознание на съемках шоу «Новые звезды в Африке»
Мария Кравченко

Мария Кравченко . Фото: @kravacomedy

Звезда шоу Comedy Woman Мария Кравченко потеряла сознание на съемках реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Отмечается, что Кравченко упала в обморок на одном из испытаний проекта. «Такая ситуация со мной впервые <...> Ко мне подошел врач, я смогла сесть, потом встать. Единственно, у меня летали мошки перед глазами, но хотя бы уже не кружилась голова» — рассказала она.

Ранее российская актриса, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив вспомнила о постыдном случае, который произошел при знакомстве ее коллеги по проекту Екатерины Варнавы и известной телеведущей и врача Елены Малышевой. По ее словам, доктор неправильно произнесла фамилию юмористки и назвала ее «очень страшненькой». Актриса уточнила, что в тот момент она и ее коллега не были накрашены.

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Марина Совина
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