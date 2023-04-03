Пассажир скончался в летевшем из Таиланда в Россию самолете

Aviaincident: пассажир умер в летевшем из Паттайи во Владивосток лайнере Azur Air

Российский турист скончался в летевшем из Таиланда в Россию пассажирском самолете. Об этом пишет в Telegram-канале Aviaincident.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 2 апреля, во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air. «При выполнении полета по маршруту капитан воздушного судна вышел на связь по причине смерти пассажира в полете», — говорится в сообщении.

Умершим оказался мужчина 1948 года рождения. Отмечается, что пилоты благополучно посадили лайнер во владивостокской авиагавани. После приземления члены экипажа провели все необходимые мероприятия.

Ранее в марте российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотов уведомили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.