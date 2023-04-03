18-летняя дочь Моники Беллуччи прошлась по улице в кружевном бюстгальтере

18-летняя Дева Кассель прошлась по Милану в кружевном бюстгальтере для рекламы духов

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась для рекламы духов Dolce & Gabbana в откровенном виде. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ролике 18-летняя девушка прогуливается по улицам Милана, Италия, в черной облегающей юбке длины мини и бюстгальтере, оформленном кружевами. Ее образ дополняют кожаная куртка-косуха, ботинки, массивные наушники и золотое колье.

Визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в локоны.

Поклонники оценили видео и принялись писать комплименты в комментариях под публикацией. «Шикарная реклама», «Потрясающий ролик и Дева очень красивая», «Редко восхищаюсь красотой людей, но это что-то нереальное», «Дева, разбиваешь наши сердца», «У Девы такая особенная природная красота», — высказывались они.

В октябре 2022 года Дева Кассель снялась в нижнем белье для журнала The Glass Magazine. Знаменитость выложила в соцсетях серию фото, на которых она запечатлена в черном бюстгальтере, юбке, оформленной пайетками, и белой накидке с длинными шнурками и застежками.