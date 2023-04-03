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20:49, 3 апреля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать недвижимость на популярном курорте

Dubai-Realty.com: спрос россиян на покупку жилья в Дубае вырос на 127,6 процента

Фото: Unsplash

По итогам первых двух месяцев 2023 года спрос на приобретение жилья в Дубае со стороны россиян подскочил на 127,6 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что они бросились скупать недвижимость на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Dubai-Realty.com.

При этом, по словам специалистов, практически треть — 27 процентов — от общего числа запросов граждан России за указанный период пришлась на жителей Москвы. Их интерес к приобретению жилья в Дубае за первые два месяца текущего года вырос на 44,12 процента по сравнению с теми же месяцами предыдущего. Эксперты также подсчитали, что по итогам февраля-марта нынешнего года наиболее активно покупкой недвижимости в городе интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о том, что цены на аренду жилья в Дубае за последние месяцы значительно выросли. В результате этого прежние арендаторы вынуждены отказываться от престижного жилья либо перемещаться на окраину города и в другие части ОАЭ. По словам основателя компании по подбору менеджеров высшего звена Метина Митчелла, город снова становится сверхдинамичной экономикой.

Полина Кислицына
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