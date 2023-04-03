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18:35, 3 апреля 2023Моя страна

В Башкортостане пройдет детский и подростковый кинофестиваль

В Республике Башкортостан пройдет детский и подростковый кинофестиваль «Таганок»

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В Башкортостане 10 апреля откроется прием заявок на участие в республиканском детском и подростковом кинофестивале «Таганок». Мероприятие будет посвящено роли педагогических работников и наставников в воспитании и становлении молодого поколения, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Республики Башкортостан.

К участию в кинофестивале приглашаются дети и подростки, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и проживающие на территории республики. Отмечается, что представить свои проекты смогут как авторы-любители, так и авторские коллективы, в числе которых могут быть педагоги и родители. Число взрослых участников в коллективе не должно превышать двух человек.

Мероприятие пройдет в несколько этапов: с 10 апреля по 11 сентября откроется прием заявок и работ, а в период с 18 по 23 сентября члены жюри фестиваля будут выбирать победителей.

Участники кинофестиваля смогут представить свои работы в таких номинациях, как игровой короткометражный фильм, документальный фильм, мультипликационный фильм, музыкальный клип и социальный ролик.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет фестиваль китайского кино. На фестивале, который будет проходить в Казани, можно будет увидеть современные китайские фильмы.

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Алиса Удовик
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