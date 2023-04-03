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14:58, 3 апреля 2023Культура

Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице и попала на видео

Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице во время съемок и попала на видео

В сети появились кадры со съемок картины «Джокер: Безумие на двоих» с актрисой Леди Гагой в образе Харли Квинн, исполняющей культовый танец на лестнице из оригинального блокбастера 2019 года. Видео опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах Гага одета как ее героиня, а на лице актрисы нанесен соответствующий макияж. Предположительно, танец Харли Квинн является отсылкой к известной сцене на бетонной лестнице в Нью-Йорке, на которой танцевал герой Хоакина Феникса Артур Флек в образе Джокера в оригинальном фильме.

Ранее в сети появились кадры со съемок второй части картины. Хоакин Феникс был замечен с более высоким мужчиной, в полном гриме Джокера и в красном костюме. Оба артиста бежали по улицам центра Лос-Анджелеса, США.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, он получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Варвара Кошечкина
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