Daily Mail: папарацци сняли певицу Леди Гагу без макияжа в Нью-Йорке

Американская певица Леди Гага появилась на публике без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци сняли 37-летнюю знаменитость во время разговора с режиссером Тоддом Филлипсом на лестнице в Нью-Йорке, на которой снимался фильм «Джокер», вышедший в 2019 году. Так, поп-исполнительница была запечатлена в пальто черного цвета, юбке в горох, кожаных туфлях и носках с белой окантовкой. Ее образ дополняли коричневая сумка и перчатки. Также на кадрах видно, что звезда решила отказаться от косметики, а волосы оставила распущенными.

Поклонники восхитились естественной внешностью артистки, о чем принялись в комментариях под материалом. «Она выглядит потрясающе», «Я очень люблю, когда она появляется на людях без макияжа», «Она красивая, и у нее отличные ноги», «Даже носки на ней смотрятся очень сексуально, и она такая сногсшибательная без макияжа», «Она довольно красивая без косметики», — высказывались они.

В феврале Тодд Филлипс опубликовал в своих соцсетях кадр из предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих». На размещенном кадре запечатлены Хоакин Феникс в роли Артура Флека и Леди Гага, которая сыграет во второй части сиквела Харли Квинн.

В марте Леди Гага вышла на сцену 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в неожиданном образе. Знаменитость исполнила песню «Держи меня за руку» в черной классической футболке, рваных джинсах и кедах в тон. При этом на лице звезды отсутствовал макияж, а волосы ей заплели в косу.