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15:46, 13 марта 2023Ценности

Леди Гага вышла на сцену без макияжа и восхитила фанатов

Американская певица Леди Гага вышла на сцену «Оскара» в рваных джинсах и без макияжа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская певица Леди Гага вышла на сцену 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в неожиданном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимки публикует DailyMail.

36-летняя знаменитость исполнила песню «Держи меня за руку» в черной классической футболке, рваных джинсах и кедах в тон. При этом на лице звезды отсутствовали косметические средства, волосы ей заплели в косу.

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Читателя издания оценили внешний вид исполнительницы, о чем написали в комментариях под материалом. «Она намного красивее без утяжеляющей косметики», «Очень натуральная, искренняя, хочется почаще видеть ее такой», «Какое же у нее приятное лицо!», «Леди Гага смотрится потрясающе без макияжа, далеко не каждая женщина может так легко выйти на сцену без косметики и выглядеть прекрасно», — заявили они.

Церемония вручения «Оскара» прошла 12 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее также стало известно, что австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила церемонию награждения премии «Оскар» в старом наряде французского модного дома Louis Vuitton. 53-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке цвета шампань в платье из архивной коллекции бренда с изумрудным велюровым верхом с драпировкой и атласной черной юбкой длины макси.

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Екатерина Ештокина
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