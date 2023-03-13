Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 13 марта 2023Ценности

Кейт Бланшетт появилась на «Оскаре» в старом платье Louis Vuitton

Актриса Кейт Бланшетт появилась на «Оскаре» в платье Louis Vuitton из архивной коллекции

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила церемонию награждения премии «Оскар» в старом наряде французского модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает Page Six.

53-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке цвета шампань в платье из архивной коллекции бренда с изумрудным велюровым верхом с драпировкой и атласной черной юбкой длины макси. На Бланшетт были туфли на каблуках люксовой марки Giuseppe Zanotti, а из ювелирных украшений она выбрала кольцо и серьги с бриллиантами.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Ранее в марте Эмили Ратаковски пришла на афтепати «Оскара» в прозрачном наряде. Модель запечатлели в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.

Церемония вручения «Оскара» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
Стала известная судьба 18-летних после повышения призывного возраста
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Британская контрразведка поможет бизнесу в связи с российскими угрозами
В список параллельного импорта в Россию внесли еще 12 брендов автомобилей
Кейт Бланшетт появилась на «Оскаре» в старом платье Louis Vuitton
Камеру флагмана Samsung раскритиковали из-за обмана
Популярный в России комик рассказал о трудностях адаптации в Турции
Ивлеева поделилась подробностями о своем преследователе
Пятилетняя девочка умерла в российской больнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.