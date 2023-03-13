Кейт Бланшетт появилась на «Оскаре» в старом платье Louis Vuitton

Актриса Кейт Бланшетт появилась на «Оскаре» в платье Louis Vuitton из архивной коллекции

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила церемонию награждения премии «Оскар» в старом наряде французского модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает Page Six.

53-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке цвета шампань в платье из архивной коллекции бренда с изумрудным велюровым верхом с драпировкой и атласной черной юбкой длины макси. На Бланшетт были туфли на каблуках люксовой марки Giuseppe Zanotti, а из ювелирных украшений она выбрала кольцо и серьги с бриллиантами.

Ранее в марте Эмили Ратаковски пришла на афтепати «Оскара» в прозрачном наряде. Модель запечатлели в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.

Церемония вручения «Оскара» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.