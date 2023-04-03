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13:48, 3 апреля 2023Бывший СССР

Хакер из ДНР назвал причастных к убийству военкора Татарского

Хакер Джокер из ДНР обвинил в убийстве военкора Татарского ГУР Украины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер назвал ответственных за теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Джокера.

Хакер со ссылкой на источники в Минобороны Украины назвал организаторами теракта Главное управление разведки (ГУР) Украины. Кроме того, он перечислил имена возможных причастных к случившемуся.

«Начальник ГУР Буданов Кирилл Алексеевич; начальник сектора ОО, подполковник ГУР Киселев Иван Владимирович, занимается информационно-психологическими операциями и информационным сопровождением работы отдела; подполковник ГУР Жданов Вячеслав Валерьевич», — написал Джокер.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Национальный антитеррористический комитет России ранее заявил, что взрыв был подготовлен и спланирован спецслужбами Украины.

По подозрению во взрыве задержана Дарья Трепова, 2 апреля на встрече с военкором Татарским она передала ему статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка.

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Варвара Кошечкина
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