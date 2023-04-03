В МТС отметили необходимость внедрения отечественных ИТ-продуктов

Павел Воронин: российский бизнес должен внедрять новые ИТ-продукты

Вопросы импортозамещения и развития отечественных ИТ-систем заслуживают особого внимания и будут особенно актуальны в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям, на прошедшей ИТ-конференции True Tech Day, посвященной ключевым технологическим трендам. По его словам, главным вызовом является тот факт, что РФ предстоит не только пройти за несколько лет путь, который ведущие вендоры прошли за десятилетия, но и опередить их там, где это возможно.

«В ближайшие годы российским предприятиям и организациям во всех сферах деятельности, или, как принято говорить, во всех «вертикалях», предстоит заменить ПО и оборудование ушедших из страны вендоров на отечественное, в крайнем случае — на разработки «дружественных стран». Не теряя при этом темпов цифровизации, то есть, по возможности, внедряя не аналоги устаревших западных решений, а ИТ-продукты следующих поколений», — прокомментировал Павел Воронин.

Комментируя тренды, которые будут находиться в фокусе внимания ИТ-отрасли в ближайшей перспективе, он выделил генеративный интеллект, который за счет методов машинного обучения создает новый оригинальный контент на базе множества имеющихся данных.

«Если к искусственному интеллекту все более-менее успели привыкнуть, то к интеллекту, который натренирован на создание логически и стилистически правильного текста, продолжения диалога, ответов, изображений, контента, еще нужно привыкать. Мы все увидели взрывной рост применения и интереса к генеративному ИИ в последнее время. И я уверен, что возможности и области применения генеративного интеллекта в ближайшее время сильно расширятся», — отметил Воронин.

Также в условиях современной реальности, по его мнению, на первый план выходит вопрос кибербезопасности и защиты данных. Здесь ключевыми вызовами для отрасли, по словам эксперта, будет реализация концепции Zero Trust, развитие многофакторной авторизации, противодействие DDoS и целевым атакам.

Напомним, что первая ИТ-конференция True Tech Day, посвященная ключевым технологическим трендам, прошла одновременно в Москве, Тбилиси, Астане и Дубае. Ее организатором выступила компания МТС, объявившая накануне о глобальном ребрендинге.