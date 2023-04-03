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17:12, 3 апреля 2023Наука и техника

Дочь Стива Джобса изменила мнение об iPhone

The Strategist: дочь Стива Джобса Ева заявила, что не может жить без iPhone 14

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards

Дочь основателя Apple Стива Джобса охарактеризовала смартфоны серии iPhone 14. Об этом сообщает издание The Strategist.

В разговоре с медиа Ева Джобс перечислила вещи, без которых, по ее словам, не может жить. В списке оказался смартфон iPhone 14, созданный компанией, которая была основана ее отцом. «Я буду краткой. Это инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна», — заявила Джобс.

По словам журналистов издания Insider, Ева Джобс могла изменить мнение об устройстве. В начале сентября 24-летняя девушка опубликовала в своих соцсетях мем, высмеивающий серию девайсов iPhone 14, — тот факт, что новые смартфоны практически ничем не отличаются от старых.

Ева Джобс также призналась в интервью, что аппараты Apple изменили ее жизнь. «Проще говоря, мне кажется, что это гениально», — подчеркнула Джобс.

В конце декабря компания Samsung выпустила рекламу, в которой высмеяла Apple. В ролике, приуроченном к ЧМ-2022 в Катаре, корейская корпорация обращает внимание, что в линейке американской компании нет складных устройств.

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Андрей Ставицкий
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