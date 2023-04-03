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13:02, 3 апреля 2023Культура

«Джон Уик 4» снова возглавил кинопрокат в России

Американский боевик «Джон Уик 4» снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ

Кадр: фильм «Джон Уик 4»

Американский боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав более 191 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

На втором месте расположился мультфильм «Коты Эрмитажа», собравший 68,5 миллиона рублей, на третьем — драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», которая собрала 62,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России, собрав 348 миллионов рублей в первые выходные проката.

Сюжет четвертой части боевика «Джон Уик» продолжает рассказывать историю киллера, за которым охотятся враги. Съемки ленты режиссера Чада Стэхелски проходили с июня по октябрь 2021 года. «Джон Уик 4» вышел в прокат 24 марта 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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