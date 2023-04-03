Мужчина съездил в отпуск и вернулся разбогатевшим

CNN: американец отправился в отпуск и сорвал джекпот в пять миллионов долларов

Житель города Милсборо, штат Делавэр, США, отправился в отпуск и вернулся разбогатевшим, сорвав огромный джекпот в лотерею. Об этом сообщает CNN.

66-летний Питер Салливан съездил в штат Флорида, чтобы насладиться солнцем и отдохнуть. Во время отпуска он купил в продуктовом магазине в городе Делрей-Бич билет моментальной лотереи за 20 долларов (1,5 тысячи рублей).

В результате американец выиграл пять миллионов долларов (около 387 миллионов рублей).

Согласно условиям лотереи, выигрыш выплачивается по частям в течение многих лет. Чтобы получить его сразу, нужно отказаться от определенной доли денег. Салливан предпочел именно такой вариант. Причитающаяся ему сумма составила 3,96 миллиона долларов (304,9 миллиона рублей).

Магазин, где мужчина купил счастливый билет, получит бонус в размере две тысячи долларов (154 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что водитель грузовика, проезжающий через штат Кентукки, США, решил сыграть в лотерею во время обеденного перерыва и разбогател. Мужчина планирует потратить сумму на благоустройство дома.

