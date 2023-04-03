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14:35, 3 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 285 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении до 285 бойцов ВСУ на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 285 украинских военных и наемников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что такое число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить подразделениям Южной группировки войск при помощи активных действий и огня артиллерии.

Украина на одном направлении за сутки потеряла один танк, столько же боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также два пикапа и четыре гаубицы Д-30. На донецком направлении удалось поразить два склада боеприпасов ВСУ.

Днем ранее, 2 апреля, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении более 210 украинских военных на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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