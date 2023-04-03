Минобороны заявило об уничтожении до 285 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении до 285 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 285 украинских военных и наемников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что такое число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить подразделениям Южной группировки войск при помощи активных действий и огня артиллерии.

Украина на одном направлении за сутки потеряла один танк, столько же боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также два пикапа и четыре гаубицы Д-30. На донецком направлении удалось поразить два склада боеприпасов ВСУ.

Днем ранее, 2 апреля, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении более 210 украинских военных на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

