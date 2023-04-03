Генсек НАТО призвал страны альянса ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро

Bloomberg: Столтенберг хочет, чтобы страны НАТО ежегодно выделяли Киеву 500 миллионов евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в альянс страны совместно ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро, сообщает агентство Bloomberg.

Источники издания отмечают, что, по планам Столтенберга, данные расходы направлены как на оказание Киеву помощи в краткосрочной перспективе, подразумевающей военную поддержку, так и в долгосрочной, которая должна помочь украинским военным модернизировать вооружение, чтобы оно соответствовало стандартам Североатлантического альянса. Уточняется, что в настоящее время руководство НАТО занимается обсуждением данного вопроса.

Ранее американская ведущая Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предсказала, что Россия выйдет к границам Польши без помощи Вашингтона, поскольку Украина в этом случае не сможет противостоять российской армии.