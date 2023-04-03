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21:13, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

России предсказали выход к границам Польши при отказе США от помощи Украине

Телеведущая Шталь заявила, что без помощи США Украина не сможет противостоять армии РФ

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Американская ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предсказала, что Россия выйдет к границам Польши без помощи Вашингтона, поскольку Украина в этом случае не сможет противостоять российской армии.

«Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. Не беспокоит ли это вас?» — поинтересовалась у конгрессвумен журналистка.

Марджори Тейлор Грин напомнила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США. Она подчеркнула, что Вашингтон не может позволить себе «еще одну чужую войну», и призвала добиваться мира, а не финансировать конфликт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби заявил, что выделение новых пакетов военной помощи Украине продолжится и один из них будет на этой неделе.

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Марина Совина
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