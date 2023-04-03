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19:07, 3 апреля 2023Мир

Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине

Белый дом: дополнительный пакет помощи Украине будет передан на этой неделе

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Дополнительный пакет помощи Украине будет передан на этой неделе, анонсировали событие в Белом доме. Информацию приводит Reuters.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби отметил, что выделение новых пакетов военной помощи Украине продолжится, и один из них будет на этой неделе.

При этом он отметил, что у него нет конкретной информации, какая именно помощь будет предоставлена.

31 марта сообщалось, что США намерены в понедельник объявить о новом пакете военной поддержки Украины объемом 2,6 миллиарда долларов. В поставки помощи войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов», включая снаряды для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны альянса передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро.

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Антон Похиляк
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