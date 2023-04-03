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11:41, 3 апреля 2023Ценности

Ида Галич вышла в свет в откровенном мини-платье

Блогерша Ида Галич появилась на премии «Нового радио» в откровенном мини-платье

Фото: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость появилась на премии «Новое радио Awards — 2023» в кожаном корсетном мини-платье черного цвета без бретелей российского бренда Yanina couture, которое подчеркивало ее бюст. Образ Галич дополнила босоножками на шпильках, а также длинным плащом с ажурными вырезами на рукавах. При этом она распустила волосы и закрыла лоб челкой. «Я в восторге. Зрители были тоже. Как вам образ?» — поинтересовалась блогерша у подписчиков.

В свою очередь поклонники оценили внешний вид девушки в комментариях. «Вау, вот это стиль», «Моника Беллуччи», «Как же идет челка», «Меган Фокс где-то нервно дрожит в углу», «Разве законно быть такой красивой?», «Ида просто богиня», — заявили юзеры.

В январе Ида Галич ответила назвавшим ее сына девочкой из-за прически хейтерам фразой «обожаю его локоны». Ранее инфлюэнсерша выложила фото своего двухлетнего ребенка с прической в виде высокого хвоста. При этом пользователи сети раскритиковали его внешний вид.

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Карина Черных
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