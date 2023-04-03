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18:12, 3 апреля 2023Мир

На военной базе в Нидерландах повредили ядерную бомбу США

FAS: в результате недавней аварии на авиабазе в Нидерландах пострадала ядерная бомба США

Фото: Johannes Daleng / Unsplash

Одна из американских ядерных бомб, хранящихся на военно-воздушной базе Фолькель в Нидерландах, была повреждена в результате недавней аварии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS).

FAS изучила фото, сделанное на базе Фолькель в Нидерландах. На нем видно, что задняя часть бомбы была искорежена ударом, а одно из хвостовых оперений отсутствует.

Однако нет никаких официальных сведений, что на изображении действительно B61. Автор доклада и директор проекта ядерной информации FAS Ганс Кристенсен указал, что на фото могли запечатлеть муляж, а само повреждение могло стать результатом несчастного случая.

В настоящее время в рамках соглашения с США о совместном использовании ядерного оружия на базе Фолькель хранится 100 таких бомб, а в Турции и Восточной Европе еще 150. Ранее бельгийский политик Филипп Девинтер напомнил об этом Евросоюзу в ответ на критику Запада в отношении решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

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Семен Александров
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