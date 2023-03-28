В Бельгии напомнили ЕС о ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции

Бельгийский политик Девинтер: ЕС забыл о 150 боеголовках США в Восточной Европе и Турции

Европейский союз (ЕС) забыл о размещенных в Восточной Европе и Турции ядерных боеголовках B61 США. Об этом высказался один из ведущих членов бельгийской партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер в беседе с РИА Новости.

Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, и последовавшую за этим критику Запада.

«Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках, нести которые способны находящиеся на вооружении НАТО многофункциональные истребители F-16», — напомнил политик. Он отметил, что присутствие боеголовок в Европе является пережитком холодной войны.

В ответ на заявление Путина представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не оставит без ответа размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности.

В свою очередь, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал, что ситуация с ядерным оружием в мире вызывает у всемирной организации беспокойство.