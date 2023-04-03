В Москве стали продавать больше новостроек

«Бест-Новострой»: объем предложения в новостройках старой Москвы вырос на 49,7 процента

В марте 2023 года в старой Москве увеличился объем предложения в новостройках. За год показатель увеличился почти на 50 процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

Объем предложения в новостройках в третьем месяце текущего года достиг 51,2 тысячи квартир и апартаментов. Относительно февраля показатель упал на четыре процента. Однако в сравнении с первым кварталом 2022 года в столице стали выставлять на продажу на 49,7 процента больше объектов.

Рост предложения эксперты объяснили экономической ситуацией и снижением спроса на жилье. «В феврале показатель вновь вырос — в старой Москве в продажу поступило 336,4 тысячи квадратных метров в 17 строящихся корпусах», — объяснили в компании.

Ранее эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что в марте 2023 года объем предложения квартир-студий на вторичном рынке недвижимости вырос на 12,56 процента, или на 339 лотов, относительно января того же года.