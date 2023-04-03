Патриарх Кирилл прокомментировал гибель военкора Татарского

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского в результате взрыва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Его слова приводятся на сайте РПЦ.

Он призвал граждан страны быть едиными и сплоченными «перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения».

«В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии», — отметил он.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому. По данным «Интерфакса», подозреваемую в причастности к убийству Татарского задержали.