Victoria's Secret раскритиковали в сети за фото плюс-сайз-моделей в нижнем белье

Бренд Victoria's Secret раскритиковали в сети за съемку плюс-сайз-моделей в нижнем белье

Плюс-сайз-модели снялись в нижнем белье для рекламной кампании бренда Victoria's Secret и подверглись критике в сети. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном фото манекенщица позирует в белых топе и шортах с кружевами и абстрактным принтом синего цвета, облокотившись руками о колонну. На лице девушки макияж в коричневых тонах, а волосы распущены. В то же время на другом снимке была запечатлена модель в кружевном раздельном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов светло-зеленого оттенка.

Подписчики разделились во мнениях по поводу съемки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Пожалуйста, эти люди занимаются всем, кроме спорта», «Нет, спасибо. Нам такого не надо», «Слишком большие для такого белья», «Очень плохая реклама нижнего белья», — высказывались они.

Однако были и те пользователи, которые восхитились внешностью девушек. «Вау! Очень красиво и женственно», «Настоящие женщины», «Женщины прекрасны в любом размере», «Наконец-то Victoria's Secret начали обращать внимание на обычных девушек», — писали юзеры.

В марте бразильская супермодель Адриана Лима появилась на публике через семь месяцев после третьих родов и подверглась критике в сети. Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила премьеру фильма Air в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным, продюсером Андре Леммерсем. Знаменитость вышла в свет в облегающем ярко-красном платье итальянского бренда Dolce & Gabbana за 2250 фунтов стерлингов (212 тысяч рублей).