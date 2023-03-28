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20:42, 28 марта 2023Ценности

Фигуру модели Victoria's Secret через семь месяцев после родов обругали в сети

Фигуру модели Адрианы Лимы через семь месяцев после третьих родов обругали в сети

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Бразильская супермодель Адриана Лима появилась на публике через семь месяцев после третьих родов и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на Daily Mail.

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила премьеру фильма Air в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным, продюсером Андре Леммерсем. Знаменитость вышла в свет в облегающем ярко-красном платье итальянского бренда Dolce & Gabbana за 2250 фунтов стерлингов (212 тысяч рублей). Она надела туфли в тон и накрасила губы алой помадой.

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Читатели издания обругали внешний вид и фигуру манекенщицы под опубликованными фотографиями. «Стала толстой», «Что она сделала со своим лицом?», «Мне не верится, что это Лима», «Мне кажется, что она переборщила с филлерами», «Сначала я даже не поняла, кто это», «К сожалению, Лима уже не будет прежней», — высказывались пользователи сети.

Известно, что Адриана Лима родила сына от Андре Леммерса 29 августа. Мальчика назвали Циан. Помимо него, телезвезда воспитывает двух дочерей, Валентину и Сиенну, которые родились в предыдущем браке с сербским баскетболистом Марко Яричем.

В мае 2020 года Адриана Лима опубликовала фотографию в купальнике. На снимке супермодель была в черном бикини. Девушка лежала на диване у бассейна на территории своего дома. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — написала она.

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Майя Пономаренко
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