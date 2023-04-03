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14:32, 3 апреля 2023Силовые структуры

Росгвардейцы выявили 35 пособников ВСУ в ЛНР

В ЛНР задержали 35 пособников ВСУ с картами военных объектов и оружием

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы выявили и задержали 35 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, задержанные занимались сбором информации в интересах украинских силовиков. У них изъяты мобильные телефоны, стрелковое оружие, патроны, крупные денежные средства, обнаружены электронные карты с координатами военных и гражданских объектов, подходящих для поражения ракетными системами или диверсий.

Всех задержанных проверяют на причастность к диверсионной деятельности. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали компетентным органам.

29 марта сообщалось, что Росгвардия разминировала дорогу и ликвидировала опасный для граждан схрон с оружием в ДНР.

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Владимир Седов
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