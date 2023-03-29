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18:27, 29 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы разминировали дорогу и ликвидировали схрон с оружием в ДНР

Росгвардия разминировала дорогу и ликвидировала опасный для граждан схрон с оружием в ДНР

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы разминировали дорогу и ликвидировали опасный для граждан схрон с оружием в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, инженерно-саперное подразделение заметило более 40 неразорвавшихся 82-миллиметровых минометных снарядов около автотрассы в Волновахском районе. Росгвардейцы оцепили территорию и стали искать взрывоопасные предметы. Отмечается, что боеприпасы углубились в почву, поэтому инженерам-взрывотехникам понадобилось много времени, чтобы определить тип и способ извлечения опасных находок. Затем все снаряды уничтожили накладным зарядом.

Кроме того, во время адресных мероприятий росгвардейцы обнаружили схрон в разрушенном здании Мариуполя. Раньше там была школа. Во время боевых действий в здании располагался пункт управления диверсионных групп украинских военнослужащих.

Всего сотрудники спецслужбы изъяли из тайников более десяти единиц снаряженного автоматического стрелкового оружия, в том числе иностранного производства и большое количество боеприпасов к нему, оборонительные и наступательные ручные гранаты с запалами, приборы наблюдения с функцией ночного видения.

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Екатерина Власова
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