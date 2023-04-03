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07:09, 3 апреля 2023Мир

Американский профессор предупредил Украину о скрытом потенциале России

Американский профессор Галеотти предупредил Украину о значимом скрытом потенциале России

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти заявил, что Россия обладает значимым скрытым потенциалом в украинском конфликте, который она может использовать против Киева. Об этом он сообщил в своей статье для The Times.

По его словам, Киеву следует попытаться предотвратить «превращение конфликта в грубую, изматывающую войну на истощение».

Галеотти добавил, что, несмотря на уверенность украинской стороны в успешности предстоящего весеннего наступления, такой военный маневр может затянуться на долгое время.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Он усомнился в достижении целей Вооруженных сил Украины в этом году. По его мнению, Киев не добьется возвращения территорий.

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Марина Совина
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