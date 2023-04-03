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12:59, 3 апреля 2023Культура

Покинувшая Россию Алла Пугачева пошутила про эмиграцию своих детей в Израиль

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева пошутила про эмиграцию своих детей в Израиль

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алпа Пугачева пошутила про эмиграцию своих младших детей в Израиль. Артистка опубликовала видео с дочерью и сыном в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах дети исполнительницы танцуют. В описании к посту артистка привела слова из популярной песни: «Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а».

В комментариях к публикации некоторые поклонники звезды отметили, что дочь и сын Пугачевой «растут без Родины», а также напомнили певице о том, что в будущем, когда дети вырастут, им придется проходить службу в армии в государстве, в котором они сейчас проживают.

В сентябре прошлого года Пугачева вместе с супругом, телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также двумя детьми переехала из России в Израиль.

Ранее российский музыкальный продюсер назвал критику в адрес Пугачевой «безумством сумасшедших идиотов» и призвал прекратить травлю исполнительницы.

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Анастасия Астахова
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