«Известия»: россиян обяжут пускать в квартиры коммунальщиков для установки счетчиков

Российских собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла. Вопрос проработал Минстрой, следует из письма ведомства в правительство. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность.

«Вопрос доработаем так, чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам», — заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — это глобальная проблема. Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям, рассказала она.

Ранее в России высказались об отказе от бумажных квитанций ЖКХ. Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев счел такую инициативу целесообразной.