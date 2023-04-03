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03:59, 3 апреля 2023Россия

Россиян обяжут пускать в квартиры коммунальщиков

«Известия»: россиян обяжут пускать в квартиры коммунальщиков для установки счетчиков

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российских собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла. Вопрос проработал Минстрой, следует из письма ведомства в правительство. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность.

«Вопрос доработаем так, чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам», — заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

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Зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — это глобальная проблема. Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям, рассказала она.

Ранее в России высказались об отказе от бумажных квитанций ЖКХ. Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев счел такую инициативу целесообразной.

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Юлия Мискевич
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