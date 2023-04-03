Жители России оказались не готовы получать меньше денег на удаленке

Superjob: большинство россиян не готовы получать меньше денег ради работы из дома

Жители России оказались не готовы на меньшую зарплату ради удаленной работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Superjob.

Опрос рекрутинговой компании проводился среди тех представителей экономически активного населения, кто хотел бы работать из дома, в нем приняли участие 1600 человек. Согласились на снижение оплаты труда ради перехода на дистанционную работу только 40 процентов респондентов.

При этом каждый пятый готов был на добровольное сокращение зарплаты на 5 процентов, каждый восьмой — на 10 процентов. Гораздо меньше желающих нашлось на уменьшение оклада на 15, 20 и 25 процентов — лишь по 3 процента опрошенных. 37 процентов россиян заявили, что не готовы отказаться от какой-либо части зарплаты ради работы из дома.

Исследование показало, что участники с большим уровнем дохода чаще отказывались от снижения зарплаты. Среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей таких было 46 процентов, а среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей — только 30 процентов. Портал Superjob добавил, что число россиян, согласных на снижение зарплаты ради работы удаленно, выросло за два года на 7 процентов.

Ранее исследование сервиса «Зарплата.ру» и онлайн-университета Skypro показало, что россияне готовы дольше обычного ждать отклика от работодателя, если размер зарплаты будет соответствовать уровню их ожиданий. Подождать с трудоустройством согласны были треть респондентов, если предложенный ежемесячный оклад составит 50-100 тысяч рублей, 25 процентов — от 100 до 150 тысяч рублей, 16 процентов — от 150 до 200 тысяч рублей.