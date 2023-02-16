Россияне рассказали о готовности подождать с трудоустройством ради денег

Опрос: россияне готовы дольше ждать отклика от работодателя ради высокой зарплаты

Россияне готовы дольше обычного ждать отклика от работодателя, если размер зарплаты будет соответствовать уровню их ожиданий. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру» и онлайн-университета Skypro, которые оказались в распоряжении у РБК.

Так, треть респондентов рассказали о готовности подождать трудоустройства, если предложенный ежемесячный оклад составит 50-100 тысяч рублей, 25 процентов — от 100 до 150 тысяч рублей, 16 процентов — от 150 до 200 тысяч рублей. При этом даже ради больших денег 59 процентов не готовы ждать ответа от работодателя по вакансии мечты более двух недель. Подождать месяц готовы 24 процента респондентов, а два-три месяца — 12 процентов.

Абсолютное большинство опрошенных (95 процентов) занимаются поиском вакансий на специализированных сервисах, 41 процент — в социальных сетях, 24 процента пишут компаниям, не дожидаясь появления вакансий, а 17 процентов читают объявления о работе в общественных местах и в печатных изданиях. При этом лишь 11 процентов респондентов эмоционально реагируют на отказы от работодателей, тогда как 51 процент относятся к ним равнодушно, а 37 процентов подходят к ответам рационально и пытаются получить обратную связь.

Ранее сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России. В список вошли разработчики программного обеспечения (ПО), менеджеры и врачи.