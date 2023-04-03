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18:02, 3 апреля 2023Экономика

Минфин оставил самозанятых без налоговых вычетов

Министр финансов Антон Силуанов: самозанятые не получат право на налоговые вычеты

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство финансов России не планирует вводить право на имущественный и социальный налоговый вычет для самозанятых. Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в интервью, трансляция которого велась в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Министр заявил, что на налоговые вычеты могут претендовать те граждане, которые платят НДФЛ. Россиян, находящихся на специальных режимах налогообложения (в том числе самозанятых), Минфин оставил без дополнительных льгот. «Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять налоговые вычеты на них мы не предполагаем», — рассказал Силуанов.

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Также министр сообщил, что получить налоговый вычет смогут россияне, инвестирующие в год больше 400 тысяч рублей по программе долгосрочных сбережений. Он добавил, что в ближайшие месяцы должна заработать программа софинансирования долгосрочных сбережений государством до 36 тысяч рублей в год, сумма будет зависеть от доходов гражданина.

В декабре 2022 года заместитель директора департамента налоговой политики Минфина России Виталий Прокаев предложил ограничить налоговый режим для самозанятых. В департаменте назвали целесообразным ограничение сферы действия налога на профессиональный доход услугами между физическими лицами.

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Влада Горячева
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