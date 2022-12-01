В России предложили ограничить налоговый режим для самозанятых

Минфин России предложил ограничить налоговый режим для самозанятых

Заместитель директора департамента налоговой политики Минфина России Виталий Прокаев предложил в ходе заседания Совета Федерации ограничить налоговый режим для самозанятых. Его слова приводит РБК.

В департаменте назвали целесообразным ограничение сферы действия налога на профессиональный доход, режима для самозанятых, чтобы он использовался для оказания услуг между физическими лицами.

При оказании услуг физическим лицам самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) по льготной ставке в четыре процента, при оказании услуг юридическим лицам — шесть процентов.

Прокаев пояснил, что у Минфина есть ряд вопросов в части применения налогового режима для самозанятых. Так, например, при работе через операторов последние взимают с них оплату, однако налоги высчитываются с полного дохода, без учета комиссий третьим лицам.

«По мнению нашего департамента, режим налога на профессиональный доход, наверное, все-таки должен быть ограничен в применении», — резюмировал чиновник.

Ранее стало известно, что с 2023 года самозанятые в России смогут принять участие в государственной системе добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности. Минтруд подготовил поправки к федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Благодаря им самозанятые смогут сами делать взносы в бюджет Государственного социального фонда для получения больничного.

