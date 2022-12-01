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21:04, 1 декабря 2022Экономика

В России предложили ограничить налоговый режим для самозанятых

Минфин России предложил ограничить налоговый режим для самозанятых

Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Заместитель директора департамента налоговой политики Минфина России Виталий Прокаев предложил в ходе заседания Совета Федерации ограничить налоговый режим для самозанятых. Его слова приводит РБК.

В департаменте назвали целесообразным ограничение сферы действия налога на профессиональный доход, режима для самозанятых, чтобы он использовался для оказания услуг между физическими лицами.

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При оказании услуг физическим лицам самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) по льготной ставке в четыре процента, при оказании услуг юридическим лицам — шесть процентов.

Прокаев пояснил, что у Минфина есть ряд вопросов в части применения налогового режима для самозанятых. Так, например, при работе через операторов последние взимают с них оплату, однако налоги высчитываются с полного дохода, без учета комиссий третьим лицам.

«По мнению нашего департамента, режим налога на профессиональный доход, наверное, все-таки должен быть ограничен в применении», — резюмировал чиновник.

Ранее стало известно, что с 2023 года самозанятые в России смогут принять участие в государственной системе добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности. Минтруд подготовил поправки к федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Благодаря им самозанятые смогут сами делать взносы в бюджет Государственного социального фонда для получения больничного.

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Марина Совина
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