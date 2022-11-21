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07:58, 21 ноября 2022Россия

Минтруд захотел разрешить самозанятым самим выбирать размер больничного

Минтруд решил позволить самозанятым выбирать размер выплат по временной нетрудоспособности

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / РИА Новости

С 2023 года самозанятые в России смогут принять участие в государственной системе добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Минтруд подготовил поправки к федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Благодаря им самозанятые смогут сами делать взносы в бюджет Государственного социального фонда для получения больничного. Для этого будет необходимо внести 3,84 процента от суммы застрахованного заработка. И тогда они будут иметь право претендовать на выплату в случае болезни — своей или члена семьи.

Стажем, от которого будет зависеть размер больничного, будет считаться не только срок регистрации в качестве самозанятого, но и период наемной работы.

Как следует из проекта федерального закона, Минтруд даст самозанятым возможность выбора заработка, подлежащего страхованию. Это может быть два или три МРОТ. По словам источника издания в ведомстве, если эта система будет пользоваться спросом, то в перспективе вариантов тарифов станет больше.

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Екатерина Подвигина
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