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02:44, 20 ноября 2022Экономика

Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей

Преподаватель РЭУ Стюрина: почетные доноры России получат 16 тысяч рублей в 2022 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала, кто из россиян обладает правом получить 16 тысяч рублей. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рассказала, что почетные доноры России получат от государства 16 тысяч рублей в 2022 году. По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи кровь. Кроме того они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любую дату, а также получить льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи и преференции, указанные на региональном уровне.

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Стюрина отметила, что региональным почетным донорам положены льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. В частности, в Москве такие граждане могут получить бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и медицинских препаратов

«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», — заключила она.

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Марина Совина
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