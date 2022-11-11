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02:49, 11 ноября 2022Экономика

Ряду россиян обещали повышение зарплаты с 1 января

Доцент РЭУ Иванова-Швец: с 1 января вырастет зарплата россиян, чей доход зависит от МРОТ

Фото: Unsplash

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 1 января 2023 года ряд россиян могут рассчитывать на повышение заработной платы. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт заявила, что с 1 января вырастет зарплата тех россиян, чей доход зависит от МРОТ, поскольку этот показатель увеличится с начала нового года. На индексацию выплаты также могут рассчитывать работники, которые получают средства на уровне МРОТ, и представители государственной сферы.

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Иванова-Швец подчеркнула, что в коммерческой отрасли работодатель сам регулирует процедуру индексации. Поэтому в ряде сфер зарплата россиян может увеличиваться каждый год — например, в нефтегазовой и банковских отраслях, в металлургии. Также выплата растет в соответствии с финансовыми результатами организации. Обычно это происходит после публикации годовой отчетности.

Ранее россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году. С таким заявлением выступил глава Минтруда Антон Котяков.

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Марина Совина
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