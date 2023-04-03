«Путешественник во времени» предсказал скорую гибель сотен тысяч американцев

Самопровозглашенный путешественник во времени предсказал гибель сотен тысяч американцев

Самопровозглашенный путешественник во времени, утверждающий, что прибыл из 2671 года, заявил, что в скором времени «сотни тысяч» американцев погибнут из-за извержения вулкана. На его ролик в социальной сети обратило внимание издание Daily Star.

Эно Аларик прославился в сети, публикуя видео с прогнозами грядущих событий. В новой серии предсказаний на 2023 год он заявил, что 4 апреля во льдах будет обнаружена бубонная чума, которая успеет заразить 52 тысячи человек. 12 мая, по мнению Аларика, ученые найдут идеально сохранившееся яйцо динозавра, а 4 июня произойдет мощное землетрясение, которые откроет «в центре океана» впадину глубже Марианской. Из разлома «выйдет множество существ, которых считали вымершими», — заявляет путешественник.

Аларик также предсказал, что 18 июля в США произойдет извержение супервулкана, которое приведет к массовой гибели людей. «Сотни тысяч человек погибают в результате извержения, а дым и пепел застилают небо над всей территорией США», — пророчит он.

На этом блогер не остановился и предсказал, что 24 августа в Южной Америке будет обнаружена древняя цивилизация, обладающая более продвинутыми технологиями, чем современная, а 18 сентября на территории Африки появится мощный источник магнитного поля, и «все компасы вместо севера будут указывать туда».

Пользователи сети по-разному отреагировали на очередную порцию пророчеств Аларика. «Лето выдастся напряженным», — пошутил один из них. «Ничего этого не случится», — заявил второй. «Лол, это звучит смешно и невероятно», — написал третий.

Ранее Эно Аларик уже давал несколько прогнозов, ни один из которых не сбылся. В частности, он заявлял, что 20 ноября 2022 года космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружит планету, которая якобы является «зеркальной версией Земли».