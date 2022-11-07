«Путешественник во времени» предсказал падение людей с неба в 2023 году

Daily Mail: самопровозглашенный путешественник во времени предсказал падение людей с неба

Самопровозглашенный путешественник во времени из 2671 года перечислил важные события, которые произойдут в мире в ближайшем будущем, в том числе загадочное падение людей с неба. Он рассказал, что ждет человечество в видео в TikTok, на которое обратили внимание в Daily Mail.

Эно Аларик публикует видео под ником @radianttimetraveller и предупреждает людей о грядущих событиях. В последнем ролике он заявил, что 30 ноября космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружит планету, которая якобы является «зеркальной версией Земли», а 1 января 2023 года пропадет пролетающий над Бермудским треугольником самолет.

«Путешественник во времени» также сообщил, что 3 марта 2023 года человечество получит некое важное сообщение из глубин океана, а 15 мая 2023 года на Сан-Франциско обрушится мощное цунами. «18 июня 2023 года семь человек загадочным образом упадут с неба», — предсказал Аларик.

Пользователи скептически отнеслись к заявлениям Аларика, а некоторые пожаловались на исключительно негативные предсказания. Научных оснований верить в то, что предсказывает путешественник, нет, поскольку возможность перемещений людей во времени не доказана.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok, утверждающий, что он является путешественником во времени, предсказал катастрофические события 2023 года и уничтожение одной из европейских столиц. Он утверждал, что 4 января 2023 года будет обнаружен бункер, в котором скрыты «секреты древних цивилизаций».