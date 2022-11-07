Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:53, 7 ноября 2022Из жизни

«Путешественник во времени» предсказал падение людей с неба в 2023 году

Daily Mail: самопровозглашенный путешественник во времени предсказал падение людей с неба

Фото: Unsplash

Самопровозглашенный путешественник во времени из 2671 года перечислил важные события, которые произойдут в мире в ближайшем будущем, в том числе загадочное падение людей с неба. Он рассказал, что ждет человечество в видео в TikTok, на которое обратили внимание в Daily Mail.

Эно Аларик публикует видео под ником @radianttimetraveller и предупреждает людей о грядущих событиях. В последнем ролике он заявил, что 30 ноября космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружит планету, которая якобы является «зеркальной версией Земли», а 1 января 2023 года пропадет пролетающий над Бермудским треугольником самолет.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Вестник апокалипсиса «Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Вестник апокалипсиса«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
16 февраля 2018

«Путешественник во времени» также сообщил, что 3 марта 2023 года человечество получит некое важное сообщение из глубин океана, а 15 мая 2023 года на Сан-Франциско обрушится мощное цунами. «18 июня 2023 года семь человек загадочным образом упадут с неба», — предсказал Аларик.

Пользователи скептически отнеслись к заявлениям Аларика, а некоторые пожаловались на исключительно негативные предсказания. Научных оснований верить в то, что предсказывает путешественник, нет, поскольку возможность перемещений людей во времени не доказана.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok, утверждающий, что он является путешественником во времени, предсказал катастрофические события 2023 года и уничтожение одной из европейских столиц. Он утверждал, что 4 января 2023 года будет обнаружен бункер, в котором скрыты «секреты древних цивилизаций».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В ФСБ раскрыли данные о выездах россиян на Украину
В Италии возник конфликт из-за поставок оружия Украине
Крупная IT-компания с белорусскими корнями отказалась от бизнеса в России
Пьяный украинец угнал катафалк в Варшаве
Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища
Названа стоимость проезда по новой магистрали в Москве
Боец «Мустафа» показал видео тяжелейшего штурма Песков
Украинцам предложили стать водителями автобусов в Великобритании
Впервые исследованы переживания людей на грани смерти
Власти Житомира сообщили о нехватке оборудования для ремонта электроподстанций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.