«Путешественник во времени» предсказал скорое уничтожение европейской столицы

«Путешественник во времени» предсказал уничтожение Амстердама в 2023 году

Пользователь TikTok, утверждающий, что он является путешественником во времени, предсказал катастрофические события 2023 года и уничтожение одной из европейских столиц. На его «пророчества» обратило внимание The Sun.

Мужчина, скрывающийся под ником Time Voyager, опубликовал ролик, в котором заявил, что хочет предупредить человечество о скорых событиях будущего. «Внимание! Да, я настоящий путешественник во времени, два крупных происшествия произойдут в Нидерландах», — заявил он в начале видео.

Он утверждает, что 4 января 2023 года будет обнаружен бункер, в котором скрыты «секреты древних цивилизаций». 28 апреля, по его мнению, на Амстердам упадет метеорит, который «уничтожит большую часть города».

Пользователи сети по-разному отреагировали на пророчества. Одни поверили, другие подняли «путешественника во времени» на смех и обвинили в распространении фейковых новостей. «Братишка думает, что мы вчера родились», — заявил один из них.

В предыдущих роликах Time Voyager успел напророчить «более серьезный чем при ковиде» локдаун в Австралии из-за изменения климата и превращение Антарктиды в пригодный для жизни людей материк.

В ноябре 2021 года пользователи TikTok разоблачили самозваного путешественника во времени, якобы переместившегося в 2027 год. Он публиковал видео из якобы обезлюдивших городов.