«Путешественник во времени» предсказал гибель человечества к 2027 году

Пользователи TikTok разоблачили самозваного путешественника во времени, якобы переместившегося в 2027 год. Он предсказал гибель человечества к 2027 году, сообщает издание The Mirror.

Хавьер из Испании, в TikTok пользующийся ником @unicosobreviviente, получил известность благодаря многочисленным видеозаписям с видами опустевших испанских городов. Он утверждает, что попал в будущее и оказался последним человеком на Земле. Остальные жители планеты, по его словам, вымерли из-за некоей катастрофы.

Другие пользователи TikTok усомнились в заявлениях мужчины. Некоторые из них предположили, что он снимает пустынные городские пейзажи в то время суток, когда на улицах никого нет. Один из подписчиков решил устроить мужчине проверку. Он приложил к своей просьбе видео с пейзажем и попросил Хавьера сделать запись с этим же видом, но снятую днем. Хавьер выполнил просьбу. На опубликованных им кадрах улицы города вновь выглядят абсолютно пустыми. Но пользователи TikTok начали анализировать запись и опять заподозрили обман.

Один из них написал: «Присмотритесь к темным точкам на перекрестке и увидите движение. Выглядит так, будто на видео что-то стерли». Другой отметил: «Твои руки выглядят по-разному на всех видео». «Как можно отправить видео в TikTok из будущего в прошлое?» — спросил третий пользователь

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный путешественник во времени назвал три самых важных события, которые произойдут в мире в сентябре 2021 года. По его словам, инопланетянин заберет четыре тысячи квалифицированных рабочих и детей на планету под названием Проксима Б; на восточное побережье США, в особенности на Южную Каролину, обрушится самый крупный в истории человечества ураган, а шимпанзе научится говорить и сообщит людям «тайную информацию».