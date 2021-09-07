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«Путешественник во времени» назвал важные для человечества даты в сентябре

Самопровозглашенный путешественник во времени рассказал, что ждет человечество в сентябре
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Фото: Unsplash

Самопровозглашенный путешественник во времени назвал три самых важных события, которые произойдут в мире в сентябре 2021 года. О том, что ждет человечество и в какие даты, он рассказал в ролике на своем аккаунте в TikTok.

Пользователь под ником @aesthetictimewarper называет себя путешественником во времени, который прибыл из 2714 года. По его словам, 11 сентября инопланетянин заберет четыре тысячи квалифицированных рабочих и детей на планету под названием Проксима Б. 14 сентября на восточное побережье США, в особенности на Южную Каролину, обрушится самый крупный в истории человечества ураган. 26 сентября шимпанзе научится говорить и сообщит людям «тайную информацию».

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Несмотря на то, что пока ни одно из предсказаний «путешественника во времени» не сбылось, на его TikTok-аккаунт подписаны 860,4 тысячи пользователей. Он обещал показать лицо после того, как количество подписчиков достигнет одного миллиона.

Ролик с предсказаниями на сентябрь набрал почти два миллиона просмотров и три тысячи комментариев. «Я пока не буду делать выводов, подожду урагана в США, я как раз из Южной Каролины», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Я тоже путешественник во времени, и я знаю, что ваши предсказания неверны».

Ученые НАСА отметили, что путешествия во времени невозможны. «Хотя на самолетах и спутниках время движется с другой скоростью, чем на Земле, мы не можем использовать машину времени для путешествия на сотни и тысячи лет», — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, утверждающий, что он путешествовал во времени, рассказал о глобальной катастрофе будущего. Он рассказал, что побывал в 5000 году нашей эры и предъявил в качестве доказательства фотографию «затопленного Лос-Анжелеса».

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