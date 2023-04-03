Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших солдат «Защитники Отечества». Документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что создание фонда преследует цель создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и активную деятельность участникам СВО, иным лицам и членам их семей.

С предложением создать государственный фонд помощи родным погибших участников СВО Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию. В его задачи войдут, в частности, координация психологической, медицинской, социальной помощи.