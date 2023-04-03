Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:44, 3 апреля 2023Экономика

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших солдат «Защитники Отечества». Документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что создание фонда преследует цель создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и активную деятельность участникам СВО, иным лицам и членам их семей.

С предложением создать государственный фонд помощи родным погибших участников СВО Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию. В его задачи войдут, в частности, координация психологической, медицинской, социальной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского
Умер основатель рок-группы Gentle Giant Рэй Шульман
Дзюба ответил на вопрос о новом контракте с «Локомотивом»
Петербурженку Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского
Озвучено условие для смены зимней резины на летнюю в Москве
Подозреваемая в убийстве военкора писала в соцсети про суицид
Глава ЮНЕСКО приехала в Киев
Забравшую предполагаемую убийцу военкора Татарского машину объявили в розыск
Мужчина съездил в отпуск и вернулся разбогатевшим
18-летняя дочь Моники Беллуччи прошлась по улице в кружевном бюстгальтере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.