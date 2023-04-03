Генсек НАТО назвал условие для вступления Украины в альянс

Столтенберг: членство Украины в НАТО бессмысленно без победы в конфликте с Россией

Вопрос о членстве Украины в НАТО является бессмысленным без победы Киева в вооруженном конфликте с Москвой. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Глава НАТО призвал сосредоточить внимание на военном успехе украинской стороны, так как без выигрыша в противостоянии «вопрос о ее членстве [в альянсе] не будет иметь значения». «Для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку», — подчеркнул он в ответ на вопрос о возможностях Киева вступить в альянс во время продолжающегося конфликта.

При этом Столтенберг отметил, что позиция военного блока «остается неизменной и Украина станет членом НАТО».

Ранее генсек альянса заявил, что страны НАТО передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.

