Пленный ВСУ заявил, что украинской части не передали обещанные британские танки Challenger

Пленный военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что его подразделению не передали обещанные британские основные боевые танки Challenger. Видео с его показаниями опубликовала Министерство обороны России в Telegram.

По словам пленного, в феврале украинское командование обещало поставить британские танки в марте. «И нам, собственно, командование доводило, что вот эти позиции, лес, который мы держали, оборону, что надо держаться до конца марта и потом поступят эти танки — и будет легче», — рассказал он.

Ранее британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил, что захват со стороны российских военных британского танка Challenger на Украине и демонстрация его во время парада в Москве стали бы угрожающим шагом для репутации Лондона.

