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23:03, 2 апреля 2023Интернет и СМИ

Британский военный назвал угрожающий репутации Лондона шаг со стороны России

Офицер Кроуфорд: захват российской армией танка Challenger станет ударом для Лондона

Фото: UK Ministry of Defence / via Globallookpress.com

Захват со стороны российских военных британского танка Challenger на Украине и демонстрация его во время парада в Москве стали бы угрожающим шагом для репутации Лондона. Об этом рассказал подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express.

«Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповрежденный Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве!» — предположил офицер.

Кроуфорд посоветовал украинским и британским властям быть осторожнее, так как российские войска могут завладеть этими машинами на поле боя. При этом он не уточнил, из-за каких технологических особенностей танк Challenger мог бы стать предметом интереса для российских инженеров.

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При этом, по словам Кроуфорда, британский танк довольно старый агрегат, который не проходил никаких глубоких модернизаций и не адаптирован для современного боя.

30 марта посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в будущем Великобритания может решить напрямую участвовать в украинском конфликте. По его словам, страна все активнее «углубляется» в происходящее. Он также напомнил, что Великобритания поставляет республике военную технику, а также обучает солдат Вооруженных сил Украины на собственной территории.

29 марта военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник назвал недостатки поступившей на Украину западной техники. По его мнению, серьезным оружием для ВСУ могут стать только танки Challenger-2 и БМП Marder.

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Марина Совина
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