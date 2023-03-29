Экс-офицер армии США раскрыл недостатки поступившей на Украину западной техники

Экс-офицер ВС США Крапивник: переданные ВСУ БТР Stryker опрокидываются от своего выстрела

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «Московским Комсомольцем» раскрыл недостатки поступившей на Украину западной техники.

Он отметил, что американский БТР Stryker, который разрабатывался для патрулирования в Ираке и Афганистане, может опрокинуться от собственного выстрела.

«Слабая сторона — в том, что он может передвигаться только по твердому грунту. Кроме того, в некоторых моделях на башне есть 105-мм пушка. Но есть проблема. Когда производятся выстрелы с боковых позиций, отдача настолько сильная, что машина переворачивается», — заявил Крапивник.

Бронированные автомобили Cougar, по его словам, также оказались неудачным выбором для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-офицер пояснил, что машина предназначена для патрулирования, она очень высокая, на четырех колесах с узкими шинами.

Передвигаться на таком автомобиле по украинскому чернозему затруднительно, колеса вязнут в грязи, а легкая броня пробивается из гранатомета РПГ-6.

Крапивник добавил, что высокая техника не предназначена для перевозки пехоты, она значительно уменьшает шансы на ее выживание. Серьезным оружием для ВСУ, по словам эксперта, могут стать только танки Challenger-2 и БМП Marder.

Ранее военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР), полковник Виталий Киселев заявил, что поставляемые Вооруженным силам Украины маскировочные халаты не способны скрыть их от тепловизоров российских военных. Специалист указал, что ткань, используемая для пошива маскхалатов, которая экранирует человеческое тепло, очень дорогая, высокотехнологичный материал украинским военным, по его мнению, поставляться не будет.