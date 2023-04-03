В России школьница выпала из окна девятого этажа

В Воронеже школьница выпала из окна девятого этажа и выжила

В Воронеже 13-летняя школьница выжила после падения с девятого этажа. Девочку госпитализировали, сообщает сайт KP.RU.

О состоянии ребенка сразу после падения рассказали очевидцы. По их словам, девочка выпала из окна девятого этажа и получила тяжелые травмы.

Официальной версии случившегося пока нет. Выяснением всех обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Следственного комитета России.

Похожий случай произошел в феврале, когда 16-летняя жительница Москвы выпала из окна седьмого этажа. Девочку под окнами одного из домов в районе Чертаново обнаружили прохожие, которые сразу вызвали скорую помощь.

