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07:34, 3 апреля 2023Россия

Последствия мощного землетрясения на Камчатке попали на видео

В сети появились кадры последствий мощного землетрясения магнитудой 6,9 на Камчатке

В сети появились кадры последствий мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как в одной из квартир из-за подземных толчков падают вещи с полок, за окном слышны аварийные сигналы машин. На других кадрах показан туалет с обрушившейся кафельной плиткой. Очевидцы также запечатлели последствия землетрясения в одном из магазинов российскго региона — там с полок попадало много товаров.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Его эпицентр находился на расстоянии 48 километров от Петропавловска-Камчатского.

Очевидцы землетрясения рассказали, что во время подземных толчков люди выбегали на улицу, а едущие авто заносило. По словам директора Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, землетрясение, которое произошло на Камчатке, жители почувствовали, так как оно было поверхностным.

Анастасия Шейкина
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