На Камчатке произошло мощное землетрясение

Камчатский филиалл Геофизической службы РАН заявил о мощном землетрясении магнитудой 6,9

На Камчатке днем 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Ранее в этот же день ученые сообщили о толчках магнитудой 5,7. При этом интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составляла 6 баллов.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского 48 километров. Глубина: 99.5. Магнитуда: 5.7», — подчеркивали специалисты в Telegram-канале.

В свою очередь, директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал, что землетрясение, которое произошло на Камчатке, жители почувствовали, так как оно было поверхностным. Очевидцы отмечали, что во время толчков тряслись стены и дребезжали окна.

«Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Ну просто нам повезло или не повезло — оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным», — объяснил ученый.

1 апреля сообщалось, что в районе Пятигорска зафиксировали землетрясение. По данным ученых, подземные толчки магнитудой 4,3 произошли в 17:03 в понедельник в 99 километрах к северо-востоку от Пятигорска. Очевидцы также писали в соцсетях, что ощутили подземные толчки.